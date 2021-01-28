باشرت جمعية كافل اليتيم في ولاية تندوف، حملة تضامنية واسعة تحت شعار"شتاء دافئ للأيتام" وذلك في إطار التنسيق والعمل التشاركي بين السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني بغرض تفعيل العمل الخيري والتضامني في كافة مناطق الولاية.

وقد أشرف على إعطاء إشارة الانطلاق والي الولاية "محيوت يوسف " رفقة باب العياشي أحمد رئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية ومما تضمنه هذه العملية تنظيم قافلة لتوزيع مساعدات إنسانية (أغطية، مواد غذائية، ألعاب، أفرشة، ألبسة شتوية، مدفأة، فرن، أحذية، كمامات) موجهة للأرامل واليتامى لاسيما قاطني مناطق الظل بإقليم الولاية.