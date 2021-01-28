حجزت مصالح مكافحة المخدرات، أكثر من 88 طنا من القنب الهندي في الجزائر خلال سنة 2020، منها 55.52 بالمائة في غرب البلاد، حسب ما أفادت به حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها الذي يشير إلى أن الكمية المحجوزة سجلت زيادة "كبيرة" مقارنة بعام 2019.

وأوضح الديوان في تقريره أنه تم "حجز إجمالي 88702.581 كيلوغراما من القنب الهندي خلال سنة 2020 و 55.52 بالمائة منها في المنطقة الغربية من الوطن"، مستدلا بحصيلة مصالح مكافحة المخدرات (الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني والجمارك).

وسجلت كمية القنب الهندي المحجوزة خلال عام 2020 زيادة بنسبة 60.89 بالمائة مقارنة بعام 2019، ويرجع ذلك أساسًا إلى تعزيز الجهاز الأمني، على مستوى الحدود.