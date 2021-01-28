تحدث مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي عن المباراة القادمة للنادي أمام شباب بلوزداد بملعب 20 أوت لحساب الأسبوع 11 من منافسات المحترف الأول.

وقال الكوكي في تصريحات للصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك: "التحضيرات للمواجهة تجري في ظروف عادية، يومان أو ثلاث لن تستطيع العمل فيهم كثيرا المهم بالنسبة لنا هو أن يسترجع اللاعبون أنفاسهم."

وأضاف التقني التونسي: "سيكون لدينا نفس التعداد الذي كان حاضرا خلال المباراة القادمة أمام أولمبي المدية باستثناء العوافي، المواجهة ستكون كلاسيكو بين ناديين كبيرين، بالنسبة لنا اللقاء مهم وليس مصيري."

وأردف الكوكي: "مفاتيح العودة بنتيجة ايجابية من ملعب 20 أوت هي الرغبة، العزيمة والتحفيز، سنسافر بهدف تحقيق غايتنا."

وبخصوص مستحقات اللاعبين أوضح الكوكي بأنه ليس من صلاحياته الحديث عن هذا الأمر، لأنه مسؤول عن الجانب التقني والفني لكنه كشف بأن لقاء ودي وأخوي جمع الإدارة واللاعبين والأمور في طريقها الصحيح للحل.