أكدت اللجنة الوزارية للفتوى، اليوم الخميس، في بيان لها، بعد الاجتماع مع البروفسور جمال فورار، أن التلقيح ضد فيروس كورونا ضروري لمواجهة هذه الجائحة.

وأضافت اللجنة، أن اللقاح المتوفر لا يشكل خطرا على صحة المواطنين والمواطنات، مشيرة إلى أن الأعراض المحتملة عادية تحدث مع أي لقاح آخر"

وأكدت اللجنة أن اللقاحات المتوفرة لا تحتوي على مكونات محرمة من الشريعة الإسلامية. واستدلت اللجنة في فتواها بسور قرآنية وأحاديث نبوية .

كما أوصت اللجنة بضرورة احترام التباعد الاجتماعي وإتباع التدابير الوقائية من فيروس كورونا.