أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تراجعت لليوم الثاني على التوالي إلى ما تحت 470 ألفا، أي أدنى مستوى منذ أواخر العام الماضي. وسجلت المنظمة التابعة للأمم المتحدة خلال اليوم الخميس 468808 إصابات مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 418103 إصابات الأربعاء، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 27 أكتوبر عندما تم رصد 400506 إصابات.

وسجلت المنظمة لآخر مرة أقل من 470 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في 29 ديسمبر (460521 إصابة). ويأتي ذلك على خلفية تباطؤ وتيرة انتشار الفيروس التاجي بشكل ملموس في الأيام الأخيرة مقارنة مع معدلات الأسابيع الأخيرة في عدد من الدول، منها الهند وإيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا، فيما لا تزال العدوى تتفشى بوتائر قياسية في البرازيل وإسبانيا وإندونيسيا والإمارات وماليزيا.

وبشكل عام سجلت منظمة الصحة العالمية منذ بداية الجائحة 99 مليونا و864391 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها مليونان و149700 حالة وفاة.