أكد وزير السياحة و الصناعات التقليدية والعمل العائلي، اليوم من البليدة، أن الدولة لا يمكنها " توفير مناصب عمل للجميع "، وحان الوقت للقضاء على أسلوب الاتكالية، في ظل الجزائر الجديدة، وعلى العائلات أن تساهم في خلق الثروة وضمان مناصب عمل .

كشف محمد حميدو على هامش زيارته إلى البليدة اليوم، بأن زمن الاتكال على الدولة انتهى، ولم يعد فيه مجال لتوفير مناصب عمل، خصوصا في قطاع الصناعات التقليدية، وعلى من يعنيه الأمر أن يخلق ثروة ومناصب شغل، وأن الدولة لأجل تحقيق هذه الغاية وفرت آليات لدعم المشاريع، من خلال صناديق ووكالات "أونساج وأونجام وكناك "، خاصة وهي موجهة للمرأة الماكثة بالبيت، والساكنة بمناطق الظل، ولإنجاح الأمر يستلزم تشجيع التسويق الإلكتروني في زاوية، والتسويق الإعلامي، والذي اعترف بأنه ضعيف و ناقص .

وزيرة التضامن و الأسرة كوثر كريكو، بدورها أشادت بالهبة التضامنية التي عرفتها البليدة خلال الجائحة، في أيامها الأولى، وأن الدولة لم تبخل باقتراح آليات، لانخراط المرأة الماكثة بالبيت، وتحسين ظروفها وإخراجها من دائرة الظل.