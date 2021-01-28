أثنى الفرنسي "روبير بيراس" النجم السابق لفريق آرسنال الإنجليزي على الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر متوسط ميدان آسي ميلان الإيطالي.

وفي تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" قال لاعب " الديكة " سابقا: "أنا أحب هذا اللاعب.. بن ناصر أعرفه جيدا، إنه من نوعية اللاعبين الذين لا يصابون بالذعر عندما تكون الكرة بين أقدامهم ويحسن المراوغة جيدا، يجب الاحتراس منه عندما تكون الكرة معه لأنه قوي من الناحية الفنية."

وأردف :" بن ناصر يعرف ماذا يفعل..لم أعد في فريق آرسنال لكن في بعض المرات أذهب للتدرب مع الفريق الأول، أتذكر أنه كان ينمو ويتطور يوما بعد يوم، حقيقة أنا جد معجب به، في آرسنال لم يؤمنوا به وبقدراته وتركوه يغادر."

وختم كلامه: "في رأيي أعتقد أنه غير مناسب للدوري الإنجليزي فهو أفضل لإيطاليا أو إسبانيا وكرة القدم الإيطالية وميلان مثاليتان له."