تحادث وزير الخارجية صبري بوقدوم، اليوم الخميس، هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وفق ما نقلت وزارة الخارجية الروسية.

ونقلت "روسيا اليوم" بيان الوزارة الروسية التي أكدت أن الطرفين ناقشا مسائل ملحة مطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية.

وحسب نفس البيان فإن المباحثات ركزت على تطوير التعاون متعدد الاتجاهات بين الدولتين، مع إيلاء اهتمام خاص إلى التعاون في محاربة فيروس كورونا المستجد، بما يشمل إمدادات لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى الجزائر.

وذكر البيان أن الوزيرين تبادلا الآراء بشأن مستجدات الوضع في الصحراء الغربية، حيث تم تأكيد الموقف المبدئي القاضي بضرورة تسوية هذا النزاع الذي طال أمده بناء على أساس القاعدة القانونية المعترف بها دوليا.

وأعرب بوقدوم ولافروف في المكالمة عن تأييدهما لتنسيق جهود المجتمع الدولي من أجل الإسهام في تقدم الحوار الليبي-الليبي بمشاركة جميع القوى السياسية الفعالة في البلاد، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2510.

كما تبادل الوزيران الآراء بشأن التعاون بين بلديهما في تطبيق مخرجات قمة روسيا-إفريقيا التي استضافتها مدينة سوتشي في أكتوبر 2019.