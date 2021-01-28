ستصل غدا الجمعة بعد الظهر لمطار بوفاريك بالبليدة أول شحنة من اللقاح الروسي سبوتنيك V المضاد لفيروس كوفيد 19، حسب ما علم اليوم الخميس لدى وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر.

وأوضح بلحيمر في تصريح للصحافة الوطنية أن "حملة التلقيح ستنطلق يوم السبت المقبل رمزيا من البليدة بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد، وستخص في البداية مستخدمي السلك الطبي والأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة على أن تتوسع فيما بعد لتمس باقي شرائح المجتمع".

وسيتم استلام هذه الشحنة من هذا اللقاح بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد رفقة بلحيمر والمدير العام لمعهد باستور الجزائر.

كما أكد الوزير انه "ستصل تباعا إلى الجزائر شحنات أخرى من لقاح كورونا من الصين والهند ودول أخرى".