أعلن الرئيس السابق لرابطة كرة القدم المحترفة، محفوظ قرباج، اليوم الخميس، ترشحه لمنصب رئيس الاتحادية الجزائرية "الفاف"، الذي من المقرر انعقاد جمعيتها العامة الانتخابية، في الفترة ما بين 20 مارس و15 أفريل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال قرباج: "قررت رسميا تقديم ملف ترشحي، لأنني أعتقد أنه لا يزال بإمكاني تقديم الإضافة لكرة القدم الوطنية، سيما بعد تجربتي في رئاسة الرابطة. كرة القدم الجزائرية تمر بفترة سيئة من حيث التسيير، فيجب علينا تصحيحها. كما يتمثل أيضا هدفي في الحفاظ على ديناميكية المنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال بلماضي".

ويأتي إعلان الرئيس السابق للهيئة المسيرة للبطولة المحترفة (2011-2018)، بعد ساعات قليلة من إعلان العضو السابق في المكتب الفدرالي وليد صادي، في عهد الرئيس السابق للاتحادية، محمد روراوة ترشحه للرئاسة.

ولحد الساعة، لم يعلن الرئيس الحالي للهيئة الفيدرالية عن قراره بالترشح لعهدة ثانية لقيادة الاتحادية من عدمه.