أصدرت سلطة ضبط السمعي البصري اليوم الخميس قرارا يقضي بوقف برنامج "ما وراء الجدران" الذي تبثه قناة "النهار تي في" بعد تسجيلها لـ"تجاوزات مهنية وأخلاقية كثيرة" في مضمون البرنامج، حسبما جاء في بيان عن ذات الهيئة.

وأوضح البيان أن السلطة لاحظت أن هذا البرنامج "حاد عن أهدافه في كثير من الأحيان" وهو ما دفعها إلى إصدار عدة إنذارات تخص هذا البرنامج، الذي أحدث جدلا في الأوساط الاجتماعية وردود فعل غاضبة ومستاءة لمحتواه.

وسجل إصرار على طرح طابوهات وإشكالات اجتماعية، تمس أحيانا بالآداب والقيم الاجتماعية، حسب ذات الهيئة.

وبعد المعاينة والتمحيص لمحتوى البرنامج المذكور، فإن سلطة ضبط السمعي البصري قررت توقيف حصة "ما وراء الجدران" نهائيا ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان وتلزم القناة بالتقيد بالقوانين المنظمة للنشاط السمعي البصري وبأخلاقيات المهنة.