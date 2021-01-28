أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب اليوم الخميس بالجزائر العاصمة "استحالة" العودة إلى العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن حاليا بالنظر للعجز المالي الذي يعاني منه صندوق الوطني للتقاعد.

وأوضح الوزير، في رده في جلسة علنية على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني حول إمكانية الرجوع إلى العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن وكذا إدماج الشباب في عالم الشغل، أنه "يستحيل في الوضع الحالي العودة إلى هذا الإجراء نظرا للعجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد".

وذكر جعبوب بأن "العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن جاء في ظرف استثنائي عام 1997 نظرا للوضع الاقتصادي الذي عاشته البلاد بسبب تطبيق شروط صندوق النقد الدولي آنذاك مما أدى إلى غلق الكثير من المؤسسات الاقتصادية وتسريح عدد كبير من العمال".

وقدر الوزير عدد المستفيدين من التقاعد النسبي إلى حد اليوم بأزيد من مليون عامل مما أدى بالإخلال بالتوازنات المالية للصندوق وخلق عجز هيكلي بداية 2013، مشيرا إلى أنه تم لهذا الغرض "اللجوء إلى المساعدة من طرف مختلف صناديق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للاستثمار للتكفل بدفع معاشات المتقاعدين لتغطية العجز".