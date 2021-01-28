خرج، زوال اليوم الخميس، أنصار شبيبة سكيكدة في مسيرة سلمية انطلقت من ملعب 20 أوت 55 وجابت الشارع الرئيسي للمدينة وصولا إلى مقر الولاية.

الهدف من هذه المسيرة هو المطالبة برحيل الإدارة الحالية لشبيبة سكيكدة التي كشفت عن عجزها في تسيير الفريق الذي أصبح في المراتب الأخيرة، فبعد عشر جولات من الرابطة المحترفة الأولى حصد الفريق 8 نقاط فقط ما دفع بالأنصار إلى التعبير عن خوفهم على مستقبل ناديهم الذي صعد إلى المحترف الأول بعد 33 سنة من الانتظار.

وقد بدأ التغيير برحيل المدرب يونس افتيسان الذي فشل في مهامه حسب ما تحدث به الأنصار الذين طالبوا برحيل رئيس الفريق جمال قطاري والطاقم الإداري العامل معه، الذي -حسب الأنصار- فشل في تسيير الفريق، مطالبين السلطات المحلية التدخل من أجل إنقاذ الشبيبة من الضياع في حالة عدم رحيل الإدارة الحالية.

وتوقفت المسيرة السلمية أمام مدخل الولاية لرفع مطالبهم إلى السلطات المحلية والمتمثلة في رحيل الإدارة الحالية وإسناد الفريق إلى شركة وطنية مثل بعض فرق المحترف الأول، حيث استقبل والي الولاية ممثلين عن الأنصار من أجل دراسة مطلبهم والبحث عن الحل المناسب لإنقاذ الشبيبة من الوضعية التي تتواجد فيها.