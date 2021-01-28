تلقى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في القصر الملكي بمدينة فاس، وسط البلاد.

وأشرف محمد السادس، على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد العدوى المسببة لمرض "كوفيد 19"، بحسب "سكاي نيوز".

وتراهن السلطات الصحية في المغرب على تلقيح 80 في المئة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وكان المغرب قد تلقى شحنة لقاح أولى من لقاح "أسترازينيكا - أوكسفورد"، ثم تسلم شحنة ثانية من لقاح سينوفارم الصيني.

وسجل المغرب أكثر من 469 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى الآن، توفي 8224 منهم، فيما تماثل ما يزيد عن 447 ألف منهم.