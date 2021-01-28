قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، إلغاء البطاقة الحمراء التي تحصل عليها لاعب مولودية وهران بوعلام مصمودي خلال المواجهة ضد اتحاد الجزائر أول أمس الثلاثاء، حسب ما جاء في بيان لذات الهيئة.

من جهتها أكدت إدارة النادي الوهراني على صفحتها في "الفايسبوك" أن رفع العقوبة جاء بعد الطعن الذي تقدمت به إدارة "الحمراوة" للجنة العقوبات مرفوقا بكل الوثائق المطلوبة (فيديو من التلفزيون الجزائري وصور).

وبهذا سيكون قلب الدفاع المتألق في بداية الموسم جاهزا للمقابلة القادمة التي ستجمع مولودية وهران بشبيبة الساورة السبت المقبل.

وكانت حالة الطرد التي تعرض لها اللاعب مصمودي قد أثارت جدلا في وسائل التواصل الاجتماعي بعدما أظهرت اللقطات المعادة في التلفزيون عدم وضوح العرقلة ضد لاعب سوسطارة حمزة كودري.