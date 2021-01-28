هلك مساء اليوم الخميس بمدينة سعيدة طفل و أصيبت والدته بضيق في التنفس جراء استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد الطبخ, حسبما استفيد من مديرية الحماية المدنية.



و قد تدخل أعوان الحماية المدنية في حدود الساعة الخامسة بحي داودي موسى لإجلاء الضحيتين طفل (4 سنوات) و والدته (36 سنة) ظهرت عليهما علامات الإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون ما تسبب في وفاة الطفل بعد نقله لمستشفى "أحمد مدغري" لمدينة سعيدة في حين توجد الأم في حالة حرجة بنفس المؤسسة الاستشفائية, وفقا لنفس المصدر.



و فتحت العناصر المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.