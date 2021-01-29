أجلى أعوان الحماية المدنية في حدود التاسعة من ليلة اليوم الخميس، تسعة أشخاص من بينهم ثماني نساء تتراوح أعمارهم بين 18 شهرا و45 سنة في عمليتين متتزامنيتين.

العملية الأولى أجلي فيها أربعة أشخاص من حي 36 مسكن، من بينهم ثلاث إناث نحو مستشفى العمارية شرقي المدية جراء أصابتهم بآختناق متقدم بغاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من ألة طبخ "طابونة".



والثانية نحو مستشفى بن يوسف بن خدة بالبرواقية جنوبي الولاية لخمسة أشخاص كلهم إناث من حي 18 فيفري تأت تأثير أختناقات متفاوتة الخطورة نابعة من سخان ماء بحسب بيان لخلية أعلام المديرية الولائية للحماية المدنية.ليصل عدد المختنقين في أقل من 24 ساعة إلى 13 توازيا مع تواصل عمليات التحسيس التي تقوم بها ذات المصالح في مسعى للحد من هذه الظاهرة التي باتت أكثر قلقا من حيث تصاعد وتوالي أعداد الإصابات.



