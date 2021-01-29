تفاوتت أسعار النفط، لتقبع في نطاقات سجلتها على مدى الأسابيع الثلاثة الفائتة، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون لمؤشرات على تغير العوامل الأساسية للعرض والطلب.

ويساهم خفض السعودية لإمدادات النفط وتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة في تبديد أثر الضغوط السعرية الناجمة عن طلب الوقود، الذي يتباطأ بسبب تعثر توزيع اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" وسلاسل جديدة أشد عدوى للفيروس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس 0.13 % إلى 55.17 دولار للبرميل في تمام الساعة 00:08 صباحاً بتوقيت الجزائر، بعد أن نزلت 0.5 % في الجلسة السابقة. وينتهي أجل عقد "برنت" لشهر مارس اليوم الجمعة.

ونزلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 10 سنتات إلى 52.24 دولار للبرميل بنسبة 0.19%.