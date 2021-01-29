رسّم أمس الاتحاد المنستيري الرياضي التونسي ضمه لمتوسط ميدان شباب بلوزداد السابق توفيق زرارة إلى صفوفه حسبما جاء عبر موقع " فوت 24 " التونسي.

ولعب زرارة الذي سبق وأن تقمص ألوان أهلي برج بوعريرج ، موسما واحدا مع " السياربي " قبل أن يتم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

ووفق المصدر ذاته فإن لاعب الترجي التونسي عبد الرحمان مزيان تخلف عن الحصة التدريبية الماضية ، لنادي باب السويقة ما يؤكد الأخبار المتداولة بشأن انضمامه لاتحاد الجزائر على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.