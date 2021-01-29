أكد الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج بأنه أعلن نيته رسميا في الترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلفا لخير الدين زطشي وفي تصريحات للقناة الأولى عبر برنامج " استديو الكرة " قال قرباج: "نعم أعلنت نيتي في الترشح للانتخابات القادمة للفاف، على كل حال لم يتم بعد تنصيب لجان الترشيحات، من حق أي شخص أن تتوفر فيه الشروط أن يترشح وبعد ذلك الهيئة المختصة ترفض أو تقبل الملف".

وأضاف: "قلتها من قبل عهد صناعة الرؤساء انتهى، الآن الصندوق من سيفصل، الاختيار سيكون من أجل البرامج وليس من أجل الأشخاص، أعضاء الجمعية العامة يختاروا الأصلح."