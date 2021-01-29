أعلن وزير الأشغال العمومية ووزير النقل بالنيابة فاروق شيعلي أمس الخميس بتيسمسيلت عن بدء الرحلات التجريبية عبر خط السكة الحديدية الرابط بين تيسمسيلت وبوغزول (ولاية المدية).

وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية للولاية بأنه تم الشروع في الرحلات التجريبية عبر خط السكة الحديدية تيسمسيلت ـ بوغزول الذي يمتد على طول 139 كلم، مضيفا بأن "هذه الرحلات التجريبية قد شرع فيها قبل الموعد الذي كان مقررا في بداية شهر فيفري المقبل".

كما ثمن شيعلي تجسيد هذا المشروع من قبل شركات ومكاتب دراسات ومخابر جزائرية.

ومن جهة أخرى، أبرز فاروق شيعلي بأن وزارته تعتبر "مشروع انجاز الطريق السيار المزدوج خميس مليانة (عين الدفلى) ـ تيسمسيلت من الأولويات على أن يتم في المرحلة الأولى من مسار هذا الطريق اجتناب خميستي والعيون".

وفيما يتعلق بمشروع انجاز الطريق السيار للهضاب العليا أكد بأن "الدراسات المتعلقة بهذا المشروع لم تتم بعد على أن يتم تجسيده عند توفر الإمكانيات المالية".

كما كشف الوزير عن رصد غلاف مالي قدره 400 مليون دج لصيانة الطرق الوطنية والولائية والبلدية بولاية تيسمسيلت بالإضافة إلى مبلغ 1 مليار دج مبرمج ما بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والأشغال العمومية.