أودع قاضي التحقيق لدى محكمة عزازڨة، أمس الخميس، منتحل صفة طبيب حاول الاعتداء جنسيا على امرأة بداخل مكتب عملها حيث وجهت له تهمة انتحال هوية ومحاولة الاعتداء الجنسي، التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة الغير، حسب ما أفاد بيان لخلية الاتصال لمديرية أمن ولاية تيزي وزو .

وحسب ذات المصدر، سمح التحقيق المفتوح من قبل أعوان أمن دائرة عزازڨة في ظرف وجيز بالتعرف على هوية المشتبه فيه البالغ من العمر 43 سنة بعد حصولهم على أوصافه وملامحه قدمتها لهم الضحية كما تم العثور خلال عملية تفتيش مسكنه على بطاقة تعريف هوية مزورة وبطاقات مهنية لطبيب مزورة .