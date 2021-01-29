تحدث صبيحة اليوم مدير القطب التنافسي لفريق شباب بلوزداد توفيق قريشي عن المباراة الكبيرة المنتظرة غدا ضد وفاق سطيف بملعب 20 أوت لحساب الجولة 11 من المحترف الأول. وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية عبر برنامج استديو الكرة: "هي مباراة بداية الموسم، هناك 5 أو 6 فرق تلعب على اللقب من بينها الوفاق والشباب، المهم لن تكون سهلة بسبب غياب عدد معتبر من اللاعبين في صورة: كدّاد، بوشار، كوكبو بلحول، سويبع بوسليو ما يجعل الأمور صعبة علينا بالرغم من أننا سنلعب داخل قواعدنا."

وواصل في السياق ذاته :" البديل موجود ، المدرب قام مؤخرا بإقحام بعض الشباب لكن تنقصهم الخبرة فقط ، هناك قاسمي العائد إلى الفريق الأول ، حاولنا مع بداية الموسم إيجاد أرضية لفسخ العقد بالتراضي لكن لم نتوصل إلى ذلك لكنه بقى ضمن النادي، نظرا للغيابات التي نعاني منها رأى المدرب أن النادي بحاجة إلى خدماته".

قريشي: 50 مباراة هذا الموسم.. التعداد لن يقوى على ذلك قريشي أكد أن شباب بلوزداد سيلعب 50 مباراة طيلة هذا الموسم بما فيها المنافسة الإفريقية، فمع توقف البطولة لتسعة أشهر التعداد لن يكون قادرا على ذلك، تحدثت مع بوشار الذي سيكون غائبا عن مباراة الغد وقالي لي:" كنت أرغب في التواجد خلال المواجهة، لكن صراحة البطاقة الحمراء جاءت في وقتها، كنت محتاجا لبعض الراحة."