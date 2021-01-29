سيغيب الدولي الجزائري يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي عن صفوف فريقه لمدة ثلاثة أسابيع حسب ما أكدته صباح اليوم وسائل إعلام فرنسية.

وحسب الصفحة الرسمية على تويتر للصحفي الفرنسي "ويليام هومبارست" فإن التمزق الذي تعرض له عطال على مستوى الفخذ خلال المواجهة الأخيرة أمام "لانس" سيجبره على عدم ملامسة الكرة مجدد وهو ما يشكل ضربة موجعة للاعب، الذي لم يخض سوى 4 مباريات بين أواخر أكتوبر ونهاية ديسمبر الماضي وهو الذي كان يعاني من إصابة خطيرة على مستوى الركبة قبل عودة المنافسة الكروية مؤخرا.