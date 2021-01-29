تمكنت قوات الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة بأمن دائرة زمورة في غليزان، من توقيف شخص وحجز 103 خرطوشة حية.

وهذا على إثر نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني الرابط بين ولاية غليزان وتيارت، أين تم توقيف حافلة لنقل المسافرين وإخضاع ركابها لعملية التفتيش حيث تم العثور عند أحد الأشخاص على خرطوشتين، ليتم فتح تحقيق في القضية والتي أفضت إلى حجز الكمية السالفة الذكر بمسكن الشخص الموقوف، بعد تفتيش مسكنه بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي وتقديمه أمام العدالة عن تهمة حيازة ذخيرة حية من الصنف الأول دون رخصة.