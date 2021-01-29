سيكون أولمبي المدية منقوصا خلال لقاء الغد لدى استقباله لأولمبي الشلف لحساب الجولة 11 من الرابطة المحترفة الأولى، من خدمات كل من اللاعبين، خلف الله ، لغوماري، بودومي، مسعودان، كنيش، كموخ ونعّاس، لأسباب مختلفة تتعلق بالإصابات، عقوبات لجنة الانضباط والتأهيل حسب الصفحة الرسمية لأولمبي المدية على الفايسبوك.

ويتقاسم " الأوام " المركز الرابع في الترتيب العام رفقة شبيبة الساورة ، اتحاد الجزائر برصيد 17 نقطة ، فيما يتواجد " الشلفاوة" خلفهم تماما برصيد 16 نقطة.