تحدث مدرب آسي ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي عن عودة متوسط ميدان الفريق "اللومباردي" إسماعيل بن ناصر إلى أجواء المنافسة.

وقال خلال الندوة الصحفية التي عقدت عشية اليوم:" بن ناصر أصبح أفضل..لكنه غاب لفترة طويلة، الإصابات العضلية يجب أن يتعامل معها بحذر، إذا قام بالحصة التدريبية كاملة سيكون حاضرا معنا، لكنه لن يبدأ المقابلة لكن باستطاعته اللعب لبضع دقائق".

وأضاف: "بن ناصر لاعب متكامل يمكنه أن يتطور للأفضل، البارحة أجرينا حصة تدريبية بعدد كبير من اللاعبين وهذا لم يحدث منذ مدة طويلة."

ويواجه غدا آسي ميلان فريق بولونيا بملعب "دي ستيفانو"، لحساب الجولة 20 من الدرجة الأولى الإيطالية.