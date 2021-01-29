انتقل إلى رحمة الله، فجر اليوم الجمعة، المرحوم ميلود زناسني، الصحفي رئيس المكتب الجهوي لجريدة "لوسوار الجيري"، في تلمسان عن عمر ناهز 72 سنة بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجأة.

ويعد المرحوم من الأقلام التي كانت تقف دائما إلى جانب الفئات المحرومة والتي تركت بصمتها في الصحافة الوطنية والمحلية. وعرف بمواقفه الجريئة المدافعة عن الكلمة الحرة. وقد شيعت جنازته في مقبرة "شتوان" بجوار والدته وشقيقه.

وبهذا المصاب الجلل تتقدم أسرة "الخبر" بتعازيها الخالصة لأسرة الفقيد وللزملاء في يومية "لوسوار دالجيري".