توفيت، مساء أمس الخميس، أم وابنها البالغ من العمر أربع سنوات، اختناقا بالغاز في حي داودي موسى بوسط مدينة سعيدة.

الضحية البالغة من العمر 36 سنة اختنقت هي و ابنها الذي توفي قبلها بساعات بعد نقلهما على جناح السرعة إلى استعجالات المؤسسة الإستشفائية أحمد مدغري في حالة حرجة حسب بيان مصالح الحماية المدنية .

وتعود وقائع هذه الفاجعة إلى استنشاقهما، غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد الطبخ بمسكن المرأة التي تعيش هي وابنها بالحي الشعبي دوادي موسى وفور اكتشافهما تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى.

بينما فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا معمقا في تداعيات وأسباب الوفاة.