تلعب غدا السبت 10 مباريات عن منافسة المحترف الأول وذلك لحساب الأسبوع الحادي عشر من السباق نحو درع بطل نهاية الموسم ويتقدم هذه المواجهات" الكلاسيكو" بين المتصدر وفاق سطيف ومضيفه شباب بلوزداد الذي لم ينهزم لحد الساعة.

من جهته مولودية الجزائر المنهزم مؤخرا في تلمسان يبحث عن تعويض الخسارة أمام اتحاد بسكرة المثقل بهموم نتائج بداية الموسم.

أولمبي المدية الذي فرض التعادل على المتصدر داخل قواعده يسعى لإضافة ثلاث نقاط أخرى أمام أولمبي الشلف الذي يقاسمه نفس الغاية أما مولودية وهران فيصر مدربه عمر بلعطوي على ردة فعل ايجابية وسريعة أمام شبيبة الساورة.

جمعية عين مليلة المبتعد قليلا عن الصدارة سيجد نفسه مضطرا أن يتعامل بحذر مع مضيفه نادي بارادو الخاسر في الجولة الماضية أمام " الشلفاوة". اتحاد الجزائر صاحب 5 انتصارات متتالية يطمح أن يعود بالسادس من بلعباس عند مواجهته للاتحاد المحلي الذي سيعرف عودة مدربه اليامين بوغرارة إلى قيادة النادي.

بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو سيحاول شبيبة القبائل الاستثمار في الفترة الصعبة التي يمر بها نادي شبيبة سكيكدة عقب رحيل مدربة افتسان، ويعوّل الكناري الإبقاء على النقاط الثلاث بملعبهم. وسيكون أن الخطأ ممنوع على فريقي شباب قسنطينة ونجم مڨرة فأي نتيجة غير الفوز ستزيد حتما من متاعبهما في باقي المشوار.

لقاء الجريحين نصر حسين داي وأهلي بوعريرج لا يريد فيه الطرفان سوى النقاط الثلاث وهو ماينطبق على مباراة سريع غليزان ووداد تلمسان المتواجدان في المركز 12 و13.

مباريات الجولة 11 ستكون منقسمة بين التدارك وتضميد الجراح و أخرى من أجل تضييق الخناق أكثر على صاحب الصدارة .

وستلعب اللقاءات على الشكل التالي : أولمبي المدية- أولمبي الشلف/ متلفز، شباب قسنطينة- نجم مقرة/ متلفز، نادي بارادو- جمعية عين مليلة، سريع غليزان- وداد تلمسان، شباب بلوزداد- وفاق سطيف/ متلفز، مولودية الجزائر- اتحاد بسكرة، مولودية وهران- شبيبة الساورة/ متلفز، شبيبة القبائل- شبيبة سكيكدة، أهلي برج بوعريرج- نصر حسين داي، اتحاد بلعباس- اتحاد الجزائر.