يستضيف، ظهيرة غدا السبت، فريق أولمبي المدية أولمبي الشلف، في إطار الجولة العاشرة من المحترف الأول والتي اإتبرها شريف حجار بالمواجهة الصعبة لفريقه بسبب غياب ستة عناصر أساسية.

ويتعلق الأمر بكل من كموخ، خلف الله، و لغوماري والمدافع مسعودان، بسبب الإصابة، و كل من لعرابة، بودومي، بداعي العقوبة. ورغم هذه الغيابات، فان الطاقم الفني أثبت خلال مختلف المباريات التي لعبها الفريق أنه يعتمد على المجموعة.

ويراهن حجار كثيرا على الثنائي بن علال و المقراني، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية و دعم رصيد الأولمبي الذي يحتل المركز الرابع بمجموع 17 نقطة