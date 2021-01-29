وصلت الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك 5" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، مساء اليوم الجمعة، إلى مطار بوفاريك العسكري على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الجزائرية.

وتم استلام هذه الشحنة من هذا اللقاح بالمطار بحضور وزير الاتصال عمار بلحيمر ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد ووزير الصناعة الصيدلانية وإسماعيل مصباح الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات والسفير الروسي بالجزائر وكذا المدير العام لمعهد باستور الجزائر فوزي درار.

ومن المنتظر أن تبدأ عملية التلقيح هذا السبت انطلاقا من ولاية البليدة، حيث ستكون الأولوية في المرحلة الأولى للأشخاص والفئات الأكثر عرضة للإصابة أو لنقل العدوى وهم عمال الصحة والمواطنين المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة.