التحق متوسط الميدان الجزائري، مهدي عبيد، بنادي النصر الإماراتي (البطولة الإماراتية المحترفة)، قادما من نادي نانت الفرنسي، حسبما كشف عنه اليوم الجمعة، مدرب الفريق الناشط ببطولة الدرجة الفرنسية الأولى "ليغ 1"، ريموزند دومينيك، مؤكدا أن فترة الانتقالات الشتوية أمر سلبي للفرق.

وحسب مصدر من داخل نادي "الكناري"، تنقل عبيد (28 سنة)، الذي انضم لنادي نانت عام 2019 بموجب عقد يمتد إلى 2022، إلى دبي، عقب التوصل إلى اتفاق مع نادي النصر الإماراتي بصفقة مالية تقدر بحوالي 1.5 مليون يورو.

وصرح المدرب الجديد لفريق نانت أمام الصحافة متأسفا "لقد رحل (عبيد)". وبعدما لم يستفد من وقت لعب كبير في السابق، شارك بطل أمم إفريقيا-2019 مع الجزائر في كامل المباريات الأربع التي أشرف المدرب دومينيك منذ توليه العارضة الفنية (ثلاث تعادلات و خسارة).

وأفاد مدرب المنتخب الفرنسي سابقا: "الأمر مزعج نوعا ما حينما يحصل في اللحظة الأخيرة. حيث يجبرنا على إعادة التنظيم وإيجاد حلول أخرى"، مشيرا أنه ينتظر نهاية الميركاتو الشتوي "بفارغ الصبر".

وأوضح التقني: "ناضلت منذ سنوات بخصوص الميركاتو الشتوي الذي اعتبره غير مجدي تماما من الناحية الاقتصادية أو الرياضية، ما عدا أنه يخلق مشاكل للجميع ولم أتوقع مواجهتها بهذه السرعة".

وحسب ريموند دومينيك، من المفترض أن تقتصر فترة الانتقالات الشتوية على "لاعب واحد، لا أكثر، فما عدا ذلك فإنه يعيق عمل جميع الأطراف وليس المدرب فقط".