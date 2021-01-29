بعد إصدار لقاحات تحتاج إلى جرعتين حتى يكون لها مفعول للوقاية من فيروس كورونا، توصلت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية أن لقاحها المتكون من جرعة واحدة تصل فعاليته العامة إلى 66 بالمئة، غير أن اللقاح يعاني من نواقص.

أعلنت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية أنها طورت لقاحا من جرعة واحدة ضد كوفيد19- بلغت نسبة فعاليته 72% في الولايات المتحدة ونسبة فعالية عامة 66 % في الحماية من الحالات الإصابة بشكل عام بفيروس كورونا، و85 % للوقاية من الأشكال الحادة للمرض بهذا الفيروس، وفق تجربة سريرية واسعة.

غير أن اللقاح يظهر أنه أقلّ فعالية لمواجهة النسخة المتحورة من الفيروس المرصودة في جنوب إفريقيا. وذلك بعد أن اشتملت الدراسات على حالات من السلالات سريعة الانتشار من كوفيد19- التي ظهرت مؤخرا في بعض البلدان.

وسوف تطلب الشركة من مؤسسة "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" تصريحا للاستخدام الطارئ بحلول فيفري، وترمي إلى أن تكون التطعيمات جاهزة للشحن بعد ذلك فترة قصيرة. ويُستعمل في البلاد حاليا لقاحا موديرنا وبيونتيك/فايزر ضد كوفيد-19.

ويأتي احتمال إضافة لقاح ثالث في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى تسريع نسق التحصين للوصول إلى مليون ونصف مليون جرعة يوميا، وهو الهدف الذي حدده الرئيس الجديد جو بايدن.

ويعتبر خبراء أن اللقاح من جرعة واحدة من شأنه أن يساعد في التغلب على الإمدادات الشحيحة للقاحات في العالم، وتفادي كابوس المشكلات اللوجستية التي تفرضها لقاحات الجرعتين.

وتعهدت الشركة بتسليم 100 مليون جرعة للولايات المتحدة قبل نهاية جاون، ونحو 200 مليون جرعة للاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام (تسلم أول الشحنات في أفريل)، وقرابة 200 مليون جرعة إلى دول نامية (يبدأ تسليم الجرعات بعد جوان).

ويمكن تخزين لقاح جونسون أند جونسون في درجات حرارة الثلاجات العادية، ما يسهل عملية توزيعه.