بات المنتخب السويدي لكرة اليد، أول متأهل للمباراة النهائية لبطولة العالم للعبة الجارية بمصر بعد فوزه على نظيره الفرنسي بنتيجة (32-26)، في مباراة الدور نصف النهائي للمنافسة جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بالقاهرة.

وستواجه السويد، المتوجة باللقب العالمي أربع مرات (سنوات 1954، 1958، 1990، 1999)، في المباراة النهائية، الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية المقررة بين منتخب الدانمارك، حامل اللقب الأولمبي والعالمي، ونظيره الاسباني حامل اللقب الأوروبي.

وستجرى المباراتان النهائية والترتيبية (المركز الثالث) يوم الأحد 31 جانفي بالقاهرة.