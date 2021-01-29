أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن سكيكدة أربعة أشخاص أعمارهم بين 23 و35 سنة عن قضية الممارسة المشبوهة لمهنة الصحة والتبليغ عن جريمة وهمية وخيانة الأمانة.

وحسب الشرطة فإن هذه القضية تم اكتشاف خيوطها عن طريق معلومات وردت إلى الفرقة المتنقلة مفادها نشاط مشبوه لأحد الأشخاص يقوم بترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب بمدينة سكيكدة وهو ما توصلت إليه عملية البحث والتحري.

مصالح الشرطة ترصدت حركات المشتبه فيه التي أسفرت عن توقيفه رفقة شخصين آخرين كانوا على متن مركبة تابعة لإحدى المؤسسات العمومية، حيث أن الحديث يدور عن مركبة تابعة لـ"سونلغاز"، وعثر بداخل المركبة على 80 صفيحة من دواء بريغابلين 300 ملغ بمجموع 1080 قرص إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ49500 دج.

واستنادا لمصالح الشرطة ومن خلال التحقيق مع المشتبه فيهم تبين أن المتهم الرئيسي ولإبعاد الشبهات استغل سيارة المؤسسة العمومية التي يعمل فيها شقيقه كسائق لنقل تلك السموم، هذا الأخير تم توقيفه عن تهمة قضية التبليغ عن جريمة وهمية والتصريح الكاذب، وبعد إتمام إجراءات التحقيق ضد المشتبه فيهم فتح ملف قضائي تم بموجبه تقديمهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة.