تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم بالبويرة وبعد تدخل سريع من إنقاذ عائلة متكونة من 6 أفراد داخل سيارة حاول سائقها عبور وادي يسر بمنطقة مزرعة بايري بمجرى وادي يسر حيث كان جريان الواد قوي.



وحسب الملازم الاول عبدات يوسف المكلف بالاعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية الاخضرية اليوم في حدود الساعة 10و17د من اجل انقاذ عائلة داخل سيارة في مجرى واد يسر مزرعة بايري بلدية الاخضرية ب45كلم غرب مقر ولاية البويرة اين تم إخراج السيارة و إنقاذ العائلة المتكونة من 6، بعدما جرفتهم مياه الواد.



وفي نفس السياق أفاد الملازم الاول عبدات يوسف، عن إنقاذ 4 مصابين في حادث حريق منزل ، اين تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بئر غبالو على الساعة01سا35د بواد ازور بلدية الخبوزية دائرة بئر غبالوا ب35 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة. الحريق يتمثل في حريق أثاث داخل غرفة لمنزل خلف 04 مصابين من جنس أنثى تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و 43 سنة لهم صعوبة في التنفس و صدمة تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى عين بسام مكن التدخل السريع و المحكم لعناصر الحماية المدنية من إخماد الحريق و منع انتشاره إلى باقي المنزل .