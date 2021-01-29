كشف عبدات يوسف المكلف بالاعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تم تسجيل لنهار اليوم الجمعة 5حوادث مرور على مختلف شبكة الطرقات بولاية البويرة 4 حوادث خلفت 14 مصاب تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و 73 سنة



الحادث الأول تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية الاخضرية على الساعة12سا32د من اجل حادث انقلاب سيارة الطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة المكان المسمى بوعمود بلدية ودائرة الاخضرية الحادث خلف04



الحادث الثاني تدخلت إسعافات وحدة جباحية و وحدة القطاع عمر على الساعة12سا32د من اجل حادث انقلاب سيارة الطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر المكان المسمى المعصرة بلدية جباحية الحادث خلف04مصابين



الحادث الثالث تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية الهاشمية على الساعة18سا30د من اجل حادث انقلاب سيارة بقرية اولاد السعدي بلدية الهاشمية الحادث خلف 04 مصابين

الحادث الرابع تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بئر غبالو على الساعة21سا00د من اجل حادث اصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 8 المكان المسمى الفحام الحادث خلف 2 مصابين.



المصابين تم تحويلهم كلهم إلى المؤسسات الاستشفائية القريبة.