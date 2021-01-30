انتشلت مصالح الحماية المدنية لولاية أم البواقي زوال الجمعة، جثة شاب من بئر به مياه بقرية فرحاني التابعة إداريا لدائرة عين ببوش.

وحسب منشور لذات المصالح أوردته الصفحة الرسمية على الفايسبوك، فإن الوحدة الثانوية للحماية المدنية لعين ببوش تدخلت لأجل انتشال جثة شاب من بئر به مياه بعمق 20 مترا ، بالمكان المسمى قرية فرحاتي حميدة بلدية ودائرة عين ببوش في ولاية أم البواقي.

وأضاف ذات المصدر أن الضحية شاب يبلغ من العمر 21 سنة توفي في عين المكان وتم نقله إلى العيادة متعددة الخدمات لعين ببوش.