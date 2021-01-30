أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن اضطرابا جويا قويا يجتاح شمال البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة نشرت عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن رياحا قوية غربية إلى جنوبية غربية تصل سرعتها إلى ما بين 60/70 كم/ سا، وتتجاوز أحيانا 90 كم/سا، ستهب على ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى النعامة، البيض، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تيارت، سعيدة، الأغواط ، الجلفة، وتسمسيلت، عين الدفلى، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة صباحا من يوم غد الأحد.

كما نبهت نشرية خاصة ثانية، إلى هبوب رياح قوية، غربية تتراوح سرعتها بين 60/70 كم/سا وقد تتجاوز 80 كم/سا، على ولايات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، وذلك ابتداء من الثالثة من زوال اليوم، إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الأحد.

كما أشار المصدر، في نشرية خاصة أخرى، إلى تساقط أمطار غزيرة، على شكل عواصف رعدية، بين 20 و30 ملم وتتجاوز في بعض الأحيان 40 ملم محليا، على ولايات: تيزي وزو، بجاية، سطيف، جيجل، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، الطارف، ڨالمة، سوق أهراس، بالإضافة إلى الجزائر العاصمة، بومرداس، وبرج بوعريريج، وذلك ابتداء من التاسعة ليلا، إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد.