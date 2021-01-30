أصدر القطب القضائي والاقتصادي والمالي التونسي، حظر سفر عدد من المسؤولين خارج البلاد، بسبب ممارستهم لعدد من التجاوزات في عملهم.

وحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد تم منع سفر المدير العام الحالي للديوان الوطني للزيت، أحمد السماوي، وعدد من المسؤولين، بسبب تجاوزات تم ارتكابها عندما كان واليا على منوبة.

ووجهت النيابة العامة التونسية للسماوي تهمة "استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره" والرشوة، بحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي في تصريح للوكالة التونسية. كما تم حظر سفر كلا من المعتمد الأول، وكاتب عام ولاية منوبة، ومواطن.

وأمرت النيابة العمومية بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي بفتح تحقيق ضد 9 أشخاص متهمين، من بينهم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت والمعتمد الأول في ولاية منوبة، والكاتب العام الحالي لولاية منوبة، ومعتمد منوبة الحالي ومسؤول أمني بالجهة.