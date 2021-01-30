كشف رئيس لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، اليوم من البليدة، أن صحة المواطن لا تقابلها أي قيمة، وأن الدولة الجزائرية رصدت مبلغ 2000 مليار سنتيم لاقتناء اللقاح، والذي سيكون من مختلف مخابر العالم ـ حسب الظروف ـ ، وأن الدفعة الأولى خصت اقتناء 50 ألف جرعة، بقيمة 150 مليار سنتيم، على أمل وصول بقية الدفعات .

وطمأن البروفيسور جمال فورار الجزائريين، بأنه سيعقب العملية الأولى من عملية التلقيح ، التي انطلقت مرحليا من البليدة، عمليات أخرى في غضون الأيام القليلة القادمة، وستشمل كل ولايات الوطن، ومناطق الظل، بتكليف فرق متنقلة تجوب تلك المناطق، وأن " لقاح سبوتينك" يصنف من بين اللقاحات الجيدة، وتوزيعه سيشمل دول أوروبية أيضا، وهم متفائلون بمدى نجاعة العملية، ولكن لابد من الاستمرار بتطبيق واحترام التدابير الوقائية، ويتوجب في هذا المقام وللقضاء على "خطر" المرض، التعايش مع مثل هذه التدابير.