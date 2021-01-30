توفي ستة أشخاص وأصيب 349 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع عدة حوادث مرور على المستوى الوطني خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة قدمتها مصالح الحماية المدنية اليوم السبت.

وأشار البيان إلى أن مصالح الحماية المدنية سجلت خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 جانفي 2021 (على الساعة الثامنة صباحا)، بولاية سعيدة وفاة 02 شخصين ( امرأة 37 سنة وطفلة 04 سنوات ) متسممتين بأحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد نار داخل منزلهم السكني الكائن بحي داودي موسى ببلدية سعيدة.

وقامت ذات الوحدات بتقديم الإسعافات الأولية لـ 55 شخصا اختنقوا على إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف وسائل التدفئة وسخانات الماء على مستوى ولايات المدية ، تلمسان ، برج بوعريريج وكذا الجلفة، سيدي بلعباس، غليزان، قسنطينة، البيض، الطارف وولاية ميلة، تم التكفل بالضحايا في مكان الحوادث وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية عبر كافة التراب الوطني بـ 105 عملية تحسيسية عبر 18 ولاية (58 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى القيام بـ 90 عملية تعقيم عبر 15 ولاية (35 بلدية) عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع حيث تم تخصيص لهتين العمليتين 330 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 43 سيارة إسعاف 38 شاحنة إطفاء.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت ذات الوحدات بإخماد 06 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة في كل من البليدة، ورقلة، بجاية، الجزائر، أم البواقي وولاية سطيف، تسببت هذه الحرائق في إصابة 12 شخصا بصعوبة في التنفس أين تم إسعاف الضحايا في عين المكان ثم نقلهم إلى المستشفيات المحلية.