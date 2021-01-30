تلقى 30 شخصا اللقاح المضاد لوباء كوفيد-19 اليوم السبت صباحا في عيادة حي الموز بالبليدة وذلك في أول يوم لانطلاق العملية على المستوى الوطني, حسبما كشفه لوكالة الأنباء الجزائرية مدير الصحة لولاية البليدة، أحمد جمعي.

وأوضح جمعي الذي كان أول من تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، أن 30 شخصا من بينهم أطباء ومواطنين تلقوا الجرعات الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وأن 40 شخصا سجلوا إلى غاية الآن في قوائم الانتظار وسيتم إخضاعهم للفحوصات اللازمة قبل تلقيحهم.

وكشف ذات المسؤول أن الولاية تلقت أمس 100 جرعة لقاح "سبوتنيك v" وسيتم استقبال جرعات أخرى بصفة تدريجية ستوجه إلى مناطق أخرى بالولاية هي بوفاريك والأربعاء (شرقا) و العفرون (غربا)، بالإضافة إلى مناطق الظل والمناطق النائية في بلديات جبلية، منها جبابرة و صوحان والشريعة وعين الرمانة التي سيستعان فيها بالفرق الطبية المتنقلة.