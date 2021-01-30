أوقفت مصالح الدرك الوطني بڨالمة رجلا يبلغ من العمر 56 سنة انتحل صفة وكيل الجمهورية لدى إحدى المحاكم، حسب ما أفادت به اليوم السبت خلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية لهذا السلك النظامي.

وأوضح نفس المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الموقوف ينحدر من ولاية سوق أهراس، وأنه قدم لعناصر الدرك الوطني خلال عملية مراقبة عادية، وثائق وتصريحات على أنه وكيلا للجمهورية لكن بعد الفحص والتحري تبين بأنها "مزورة" ما استدعى اقتياده لمقر الدرك لاستكمال التحقيق.

واستنادا لنفس الخلية، فقد تم إعداد ملف قضائي ضد الموقوف بجنحة "انتحال صفة" وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ڨالمة.

وتعود حيثيات القضية إلى 26 جانفي الجاري عندما قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة بمراقبة وتفتيش سيارة الموقوف أثناء تأدية مهامهم وتنفيذ خدمة شرطة المرور على الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين ڨالمة وعنابة.