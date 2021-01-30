شارك اللواء محمد قايدي رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، ممثلا للسيدين وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،

اليوم السبت ، في اجتماعات الدورة الاستثنائية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة بالدفاع والسلامة والأمن للإتحاد الإفريقي عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، تحت الرئاسة الدورية لدولة جنوب إفريقيا.

وأفا بيان لوزارة الدفاع الوطني أن هذا اللقاء الذي سبقه اجتماع لخبراء دول أعضاء الاتحاد الإفريقي، شهد حضور إطارات وضباط من مختلف الأسلحة وكذا ممثل عن وزارة الخارجية، تمحورت جدول أعماله حول عقيدة هذا الاتحاد، وهذا بعمليات دعم السلم وكذا المبادئ والمقاربات الأساسية الموجهة الرامية لترقية السلم والأمن والاستقرار عبر كامل القارة الإفريقية.