اتفقت الجزائر وتركيا على شراكة بينهما لإنتاج مسلسل تاريخي هام يتناول شخصية ومآثر الإخوة بربروس الذي ستنتجه التلفزة التركية هذا العام . وقد استعرض في هذا السياق سفير الجزائر لدى أنقرة مراد عجابي، مع "ابراهيم ايرين" المدير العام لمؤسسة راديو وتلفزيون تركيا TRT. سبل تطوير التعاون بين مؤسستي التلفزيون العمومي في البلدين .

وجاء في الصفحة الرسمية لسفارة الجزائر بأنقرة : "قام السفير مراد عجابي يوم 28 جانفي الجاري بزيارة مجاملة إلى السيد "ابراهيم ايرين" المدير العام لمؤسسة راديو وتلفزيون تركيا ." TRT

وأضافت " عبر السفير لمضيفه عن شكره وامتنانه للاستقبال الودي الذي حظي به، كما استعرض معه سبل تطوير التعاون بين مؤسستي التلفزيون العمومي في البلدين وكذا تبادل الخبرات والعمل سويا لإنتاج برامج وثائقية تعكس الإرث الثقافي والتاريخي المشترك بين البلدين، بما في ذلك التعاون في إنتاج مسلسل تاريخي هام يتناول شخصية ومآثر الإخوة بربروس، الذي ستشرع في إنتاجه التلفزة التركية هذه السنة."