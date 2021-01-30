توفي ستيني إثر انفجار للغاز وقع اليوم في مدينة وهران.

و جاء في بيان للحماية المدنية أنه "على الساعة 13 سا و 54 دقيقة من يوم 30 جانفي 2021 تدخلت وحداتنا العملية بحي كاسطور الجديد بلدية و دائرة قديل من أجل حادث تمثل في تسرب للغاز متبوع بإنفجار لمسكن فردي متكون من ثلاثة غرف مما أدى إلى إنهيار سقف البناية".

و أضاف البيان "مباشرة بعد تلقينا لنداء النجدة توجهت إسعافاتنا إلى عين المكان أين تم تسجيل وللأسف الشديد وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 60 سنة تم إنتشاله من تحت الردوم من قبل مصالحنا وتحويله نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المحقن. كما تم تسجيل تشققات على مستوى مسكنين مجاورين للمسكن".

و واصل البيان "تم تسخير وسائل مادية وبشرية جد معتبرة تمثلت في فرقة متخصصة في الإنقاذ تحت الردوم و 10 آليات تدخل بمختلف الأنواع بالإضافة إلى 05 سياراتإسعاف من بينها واحدة طبية بالإضافة إلى 95 عونتدخل بمختلف الرتب".

و في الأخير أشار البيان إلى أن قيادة عمليات التدخل والإنقاذ جرت تحت إشراف المدير الولائي للحماية المدنية العقيد سويكي محفوظ.