لليوم الثاني على التوالي تواصلت، اليوم السبت، عملية البحث عن شخص مفقود من قبل أعوان الحماية المدنية لولاية تيزي وزو، و أفراد الدرك لوطني.

المفقود يبلغ من العمر 77 سنة، يقطن بقرية إهيسثين ببلدية اي يحي موسى.

هذا ما جاء في بيان لخلية الإتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية تيزي وزو، نشر على صفحتها في شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك".

حسب الوثيقة نفسها، جندت مديرية الحماية المدنية لولاية تيزي وزو عشرات من أعوانها، إلى جانب زملاء لهم من ولاياتي بومرداس والبويرة.

و قام أعوان الحماية المدنية و أفراد الدرك الوطني بعمليات البحث في الغابات المجاورة لقرية "إهيسثين".

إلى حد كتابة هذه الأسطر لم ترد إلينا أخبار العثور على الرجل المفقود.