ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، اجتماعا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ المخطط الوطني للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19، حسب ما أورد بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر أنه تم خلال هذا الاجتماع، "استعراض كافة الترتيبات التي تم اتخاذها، والرامية إلى ضمان تنفيذ عملية التلقيح في جميع ولايات البلاد في أفضل ظروف من حيث التنظيم والسلامة، ومع التقيد بالبروتوكول الصحي المحدد، على أن يستفيد منها، في مرحلة أولى، الأشخاص ذوو الأولوية، وهم تحديدا: مستخدمو الصحة وكذا الأشخاص المسنون ذوو الأمراض المزمنة".

كما تم خلال الاجتماع، "تحديد كيفيات متابعة الطلبات على اللقاح، مما يسمح بالتغطية الكاملة لاحتياجات السكان، علما أن العملية ستمتد طوال سنة 2021".

وأشار البيان إلى أن هذه اللجنة التي تم إنشاؤها "بناء على تعليمة رئيس الجمهورية ويرأسها الوزير الأول، مكلفة بمتابعة التسيير العملياتي لتنفيذ مخطط التلقيح، الذي انطلق من البليدة اليوم 30 جانفي 2021".